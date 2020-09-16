Büyükşehir’de büyük haksızlık!

İzmir Valiliği’nin kararı ile Konak ilçesindeki kamu kurumlarında çalışanlar için 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kovid-19 tedbirleri kapsamında, farklı mesai saati uygulamasına geçildi. Ancak Büyükşehir Belediyesi’nin haksız mesai uygulaması ortalığı karıştırdı. Bildiri dağıtan işçiler “Emekçiler arasında yapılan ayrım hepimizi derinden üzdü” dedi.

İzmir Valiliği'nin Konak ilçesindeki kamu kurumlarında çalışanlar için 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kovid-19 tedbirleri kapsamında farklı mesai saati uygulamasına geçilmesi için yaptığı düzenlemenin ardından, Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması ortalığı karıştırdı. Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla yapılan esnek çalışma mesaisi düzenlemesinde memur-işçi ayrımı yaptı. Buna göre belediye, memurlar için mesai saatlerini 08-00-16.30 olarak belirledi. Kadrolu işçiler ve şirket personeli için ise, mesai saatleri 07.30-17.00 ve 08.00-17.30 oldu.



ZORLAMA CUMARTESİ MESAİSİ!

16.30'da çıkacak işçi ve şirket personeli için ise, Cumartesi günü de 08.00- 13.00 arası mesai konuldu. DİSK Genelİş 1-2 ve 3 No'lu Şube'lerin ortak aldığı karar sonrası ise dün Büyükşehir işçileri 16.30'da kartlarını basarak çıkış yaptı. Çıkış sonrası belediye önünde toplanan personel, kararı alkışlarla protesto etti.



VALİ KÖŞGER: BİZ İŞÇİ VE MEMUR AYRIMI YAPMADIK

Bu arada bunun belediyenin kendi insiyatifiyle ilgili yaptığı bir düzenleme olduğu anlaşıldı. Yeni Asır'ın ulaştığı Vali Yavuz Selim Köşger, "Biz bununla ilgili düzenlemede sadece nitelikleri belirledik, memur ve işçi ayrımı yapmadık. Onu kurumlar kendileri tayin edecek. 'Memurları kapsıyor, işçileri kapsamıyor' diye bir şey söylemedik" dedi.



"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Düzenlemenin sadece memurları kapsamasına tepki gösteren DİSK'te örgütlü İZELMAN ve İZENERJİ emekçileri 16.30'da mesai bitirme kararı aldı. DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 1-2 ve 3 Nolu Şubeler adına yapılan yazılı açıklamada "Kovid 19 salgını ile mücadele için çalışma saatlerindeki düzenlemede emekçilerin arasında yapılan ayrımı, eşitlik ilkesi gereği ve salgın tehdidine aynı ortamda ve aynı şekilde maruz kalmamız nedeni ile doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz" denildi.



■ ERHAN GÜLENÇ