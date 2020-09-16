İkiz vicdansızlık

İstanbul ve İzmir'de gayrimenkul yatırımları olan borsa uzmanı 61 yaşındaki Sinan Tuzlalı'ya, ikiz babalık davası açıldı. 44 yaşındaki Sevtap Şensarı, 5 yaşındaki ikiz çocukları A. ve Y'nin milyoner işadamı Hüseyin Sinan Tuzlalı'dan olduğunu öne sürerek, mahkemeye başvurdu. 19 yıldır birlikte yaşadığı işadamı Tuzlalı'nın erkek çocuk istediğini, bu yüzden Ocak 2014'te Kıbrıs'a giderek kendi spermlerinden embriyo seçimi yapıldığını ve bu yolla ikiz bebek doğurduğunu söyleyen Şensarı, "Ardından ikizlerimin babası Sinan Tuzlalı vicdansızca davranarak beni terk etti" diye konuştu.

ADLARINI KENDİ KOYDU

Yeni Asır'a konuşan Şensarı, "Çocuklarımız 18 aylık olana dek beni 'bugün-yarın' diyerek oyaladı ve çocukları üzerine almadı. İki oğlumuzun adını bile o koydu ama soyadını vermedi. Şu anda DNA testi için örnek vermesi gerekirken kaçıyor" diye konuştu. 19 yıldır birlikte yaşadığı milyoner işadamı Tuzlalı'nın, evlilik dışı bir kız çocuğu daha olduğunu ve onun da Viyana'da hayatını sürdürdüğünü iddia eden Sevtap Şensarı şunları söyledi: "Erkek çocukta ısrar edince, Türkiye'de evli olmayanlara tüp bebek tedavisi yasak olduğundan 2014'te Kıbrıs'a gittik. 50 bin euro civarında harcama yaptık. Tuzlalı'nın spermlerinden seçilen embriyolarla yapılan tüp bebek denemesiyle 2 erkek çocuk dünyaya getirdim."

SORDUKÇA DAYAK YEDİ

"Çocuklar 18 aylık olana kadar bana hiç dokunmadı. Sonra ben, çocukları ne zaman nüfusuna geçireceğini sorduysam şiddete uğradım. Yıllarca dayak yedim. İkizlerimin kimlikleri olmadığı için bizi duyu testine almadılar. Bunu söylediğimde, 'git kendi üzerine al' dedi. Ben de kendi üzerime aldım ve böylelikle duyu testini yaptırabildik. Bu sırada annem de bizimle yaşıyordu."

ÜÇ AYRI DAVA AÇTIK

"Haftanın 3-4 günü bizimle kalıyordu. Ben ona, 'Artık başımı yerden kaldır' dediğimde, Urla'daki evinde çok feci bir dayak yedim. Ve ardından şikayette bulunarak babalık davası açtım. Kendisi evi terk etti ve o günden beri maddi- manevi yardım görmedim. Avukatım Varol Turbay aracılığıyla Karşıyaka 3'üncü Aile Mahkemesi'ne babalık, nafaka ve babalığın benimsenmemesi nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtık."





NAFAKAYA MAHKUM EDİLDİ

DNA testinin henüz yapılmamasına rağmen, sundukları deliller ve çocuklarla baba arasındaki fiziki benzerlikten ötürü mahkemenin nafakaya hükmettiğini hatırlatan Şensarı, "Nafakayı ödemedi ve icra takibi başlattık. 2012'den bu yana hiç yurtdışına çıkmamasına rağmen dava açılınca ikametgahını Viyana'ya aldırdı. Ben ondan bir kuruş istemiyorum. Tek beklentim, çocuklarıma soyadını vermesi" dedi.

Fatih ŞENDİL