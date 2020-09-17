HOLLANDA'NIN Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan iki Myanmar ordusu askeri, Arakanlı Müslümanlara uyguladıkları zulmü itiraf etti. 20 köyü haritadan silen ve 80 Arakanlı Müslüman'ın hayatına son veren zulme dikkat çeken MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın, zulme karşı yayınladığı tepki tweeti 100 binden fazla kişi tarafından izlendi. Saygılı, yapılan bu zulmün cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.
Saygılı’nın Arakan paylaşımı ilgi gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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