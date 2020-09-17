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Haberler İzmir Saygılı’nın Arakan paylaşımı ilgi gördü

Saygılı’nın Arakan paylaşımı ilgi gördü

Saygılı’nın Arakan paylaşımı ilgi gördü
Giriş Tarihi: 17.9.2020

HOLLANDA'NIN Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan iki Myanmar ordusu askeri, Arakanlı Müslümanlara uyguladıkları zulmü itiraf etti. 20 köyü haritadan silen ve 80 Arakanlı Müslüman'ın hayatına son veren zulme dikkat çeken MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın, zulme karşı yayınladığı tepki tweeti 100 binden fazla kişi tarafından izlendi. Saygılı, yapılan bu zulmün cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.



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