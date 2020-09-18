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Haberler İzmir Meteoroloji'den o illere fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! 18 Eylül İzmir ve Ege hava durumu

Meteoroloji'den o illere fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! ve Ege

tarafından raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre öğle saatleri itibariyle başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kuzey bölgeleri için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan , ve çevrelerinde şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Peki, ve Ege'de bugün hava durumu nasıl? İşte, 18 Eylül hava durumu raporu…

Meteoroloji'den o illere fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! 18 Eylül İzmir ve Ege hava durumu

18.09.2020, 10:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR!

Hava sıcaklılarının ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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