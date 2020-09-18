Plajların güvenligi atlı jandarmaya emanet

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen "Fulya", "Pamir" ve "Aybüke" isimli atlar ile binicilerinden oluşan Atlı Jandarma Timi, sahiller ve ören yerlerinde devriye görevi yapıyor. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Canikli, "Atlarımız vatandaşlarla diyalog kurmamızda etkili oluyor. Vatandaşlar bizi görünce hem mutlu hem de güvende hissediyor" diye konuştu.