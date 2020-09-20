Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 20 Eylül Pazar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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