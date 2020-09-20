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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 20 Eylül Pazar!

'de elektrik kesintisi 20 Eylül Pazar!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Eylül Pazar!

20.09.2020, 09:22

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detayları...

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