Çobanların kurulunda başkanlık kavgası

İzmir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkan adayı Çağlar Aran, birliğe kayıtlı 10 bine yakın çobanın 11 Ekim'deki seçimli genel kurul öncesi üyelik seviyelerinin asil üyelikten, aday üyeliğe düşürüldüğünü, bu şekilde seçme ve seçilme haklarının elinden alındığını iddia etti. Mevcut başkan Cafer Gülpınar'ın kendisine yakın olan 100 asil üye ile seçime gitmeyi hedeflediğini de öne süren Aran, "Yapılacak seçim tamamen hukuksuzdur ve iptale mahkumdur" dedi. Başkan adayı olan Çağlar Aran, kurul öncesi şimdiden bazı hukuksuzluklar yapıldığını iddia etti.

'BİZİ YOK SAYIYORLAR'

Aran, yetiştiricilerin sahibi oldukları hayvanların soy ve ön soy kütük kayıtlarının bakanlığın SOYBİS sisteminde tutulduğunu, mevcut başkan Cafer Gülpınar'ın bu sisteme 8 bin 600 üyeden sadece kendisine yakın 100 ismi kay-dettirdiğini öne sürdü. Aran, "Üre-tici olan biz çobanlar yok sayılıyo-ruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na durum ilettim. Bakanlığın 81 ile dağıtımı gerçekleştirilen yazısı ile genel kurulların birlik üyeleriyle yapılacağı, SOYBİS'in seçimde kul-lanılmayacağı net bir şekilde açık-lanmış olmasına rağmen, koltuğu bırakmayan yönetim, ısrarla seçi-mi SOYBİS ile yapacağını açıkla-dı" diye konuştu. Asil üyelerin birçoğunun üyelik sevi-yelerinin aday üyeliğe düşürüldüğünü, seçme ve seçilme haklarının da böylece ellerin-den alındığını sözle-rine ekleyen Aran, "Çobanlarımızın sesi, devletimizin hizmetkarı olmak tek amacımız. Er ya da geç adalet yeri-ni bulacak" dedi.





'KANUNA AYKIRI BİR ŞEY YAPMIYORUZ

İDDİALARIN tamamen asılsız olduğunu dile getiren İzmir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar ise Çağlar Aran hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Gülpınar, "Üreticileri, toplumu kandırmak ve kışkırtmak için uğraşıyorlar. Kendisi birliğe 1 lira hizmet bedeli ödemiş midir? Üyelik seviyelerinin değiştirilmesi benden kaynaklı değil. Islah programına dahil olanların asil, olmayanların yedek üye olması konusunda alınmış kararlar var. Şu an 118 asil üye içerisinden sadece 42'si bizim dönemimizde ıslah programına dahil edildi. Kanuna aykırı hiçbir şey yapmıyoruz" diye konuştu.