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Haberler İzmir Uyuşturucu kullandı yerde yuvarlandı

kullandı yerde yuvarlandı

Uyuşturucu kullandı yerde yuvarlandı
Giriş Tarihi: 21.9.2020

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucunun etkisi altında olduğu öne sürülen bir genç kendine zarar verirken, o anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OLAY, önceki akşam saatlerinde Kültürkpark'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan 3 arkadaş Kültürpark'a gelerek oturdu. İki kişi bankta otururken, diğer kişi ise kendine zarar vermeye başladı.

KRİZ GEÇİRMEYE BAŞLADI
BAŞINI ve ellerini beton zemine vuran genç, ardından da yerde yuvarlanıp, kriz geçirmeye başladı. Arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı genç yerden kalkamazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin daha sonra arkadaşları tarafından bölgeden götürüldüğü öğrenildi.

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