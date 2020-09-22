Ölmeden önce çok mücadele etmiş

Emekli öğretmen Tevfik Yalvaç, İzmir'in Foça ilçesindeki evinde elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra tüfekle vurularak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili detaylara Yeni Asır ulaştı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Gayrimenkul zengini olduğu belirlenen Yalvaç'ın öldürülmemek için direndiğini, katil ya da katillerle boğuştuğu belirlendi. Evde ve bahçede bulunan kan izlerinin boğuşma sırasında yaralandığı tahmin edilen zanlılardan birine ait olduğu öğrenildi. Katil ya da katillerin emekli öğretmene ait 35 V 2130 plakalı otomobili de alıp kaçtığını tespit eden jandarma, çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla katillerin izini sürdü.

PARA ANLAŞMAZLIĞI İHTİMALİ

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, zanlıların kimliklerini tespit eden jandarma, zanlıların yakalamak için operasyon başlattı. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonrası emekli öğretmenin bankada yüklü miktarda parasının olduğu, emlak işi ile uğraştığı, çok sayıda gayrimenkulünün olduğu ve bu cinayetin bir para anlaşmazlığı yüzünden işlenmiş olma olasılığının da mercek altına alındığı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL