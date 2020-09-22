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Haberler İzmir Rekreasyon alanı terk edildi

Rekreasyon alanı terk edildi

Rekreasyon alanı terk edildi
Giriş Tarihi: 22.9.2020

İZMİR'İN Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın bakımsızlığı, görenlerin içini sızlattı. Park bakımından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğunu belirten vatandaşlar, "Ördeklerin yaşam alanı olan yerin suyu çekilmiş kurak vaziyette. Yaz ayları boyunca belediyeye defalarca şikayette bulunmamıza rağmen kimse ilgilenmedi. Bakımsız ve ihmal edilmiş bir halde alan. Bornova'da yaşayan bir çok vatandaşın uğrak yeri olan bu yere bakımsızlık hiç yakışmıyor" dedi.

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