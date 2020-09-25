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Haberler İzmir Bir motosiklete 4 kişi bindiler

Bir motosiklete 4 kişi bindiler

'de bir yapan 2'si çocuk 4 kişi korkuya neden oldu. taktığı görülen 4 kişinin yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin ikazına rağmen devam etti.

Bir motosiklete 4 kişi bindiler

25.09.2020, 08:33 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,08:41

İzmir'de bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan 2'si çocuk 4 kişi, korkuya sebep oldu. Tehlikeli yolculuk başka bir yolcu tarafından görüntülendi.
Konak ilçesinden Bayraklı ilçesine doğru seyir halinde olduğu iddia edilen bir motosiklet görenleri şaşırttı. Motosiklet üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin yolculuğu trafiği tehlikeye düşürdü. Kask taktığı görülen 4 kişinin yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin ikazına rağmen devam etti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan yaşanan tehlikeli anlar, trafikteki bir diğer araç içerisinde bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda 2'si çocuk 4 kişinin motosiklet üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.

İHA

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