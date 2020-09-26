Kaçak yapılar belgelendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in 'kaçak inşaat' yaptığı resmi tutanaklara geçti. Yeni Asır'ın Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer'in sıkma tesisi yapma izni alıp havuzlu villa yaptığını ortaya çıkardığı Seferihisar Ulamış'taki zeytinlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ilk raporu çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı rapora göre İl Müdürlüğü ekipleri Soyer'in 5 Eylül 2018'de bu zeytinlikte yapmak için izin aldığı 267 metrekarelik 'zeytin sıkma ve işleme tesisi'nden eser bulamadı.

DUVAR VE BARBEKÜ

Soyer'in 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' adı altında yaptığı tıpkı villa şeklindeki binanın terasının alt kısmının projeye aykırı olarak kapatılıp binaya dahil edildiği de belirlendi. Raporda, Soyer'in fayanslar ve ışıklandırma sistemi ile süslediği, bakıldığında da bir yüzme havuzu olduğu görülen havuzun da projede belirtilen '84 metrekarelik sulama havuzu' projesine uygun olarak yapıldığı belirtildi.

CEZA KESİLECEK

Ancak sulama amaçlı yapıldığı savunulan havuzun yanına yapılan 75 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanının ise, kaçak olarak inşa edildiği tutanaklara geçti. Bundan sonraki aşamada havuzun bitişiğinde kaçak yaptıkları 75 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanı için Soyer çiftine idari para cezası kesilecek. Ayrıca Soyer çiftinden burayı 3 ay içerisinde yıkması istenecek. Eğer burayı eski haline getirmezse bu defa Seferihisar Belediye Başkanlığı tarafından yıkım işinin yapılması sağlanacak. Öte yandan yönetim ofisi ve bakıcı evi adı altında yapılan ve dışarıdan bakıldığında villa olduğu görülen binanın terasının duvar ile kapatılan bölümün mimari projesine uygun hale getirilmesi de istenecek. Soyer çiftinin zeytinliğe inşa ettiği havuzu, izin alırken verilen sulama havuzu projesinde olduğu gibi 84 metrekare olarak yaptığı görüldü ancak fayanslarla süslenen ve ışıklandırma sistemi takacak yerleri bile yapılan havuz, bu tür zeytinliklere yapılan sulama havuzlarına hiç benzemiyor.



84 metrekarelik sulama havuzunun fayans kaplamaları ve ışıklandırma sistemi yüzme havuzu olarak kullanılacağını gösteriyor.

NASIL SULAMA HAVUZU?

Soyerlerin havuzuna bakan herkes burasının yüzme havuzu olduğu yorumunu yapıyor. Zaten bu havuzun yanına bir barbekü alanı yapılması da dikkat çekiyor. İzni alınan sıkma ve işleme tesisi ortada yokken önce 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' adı altında villa şeklindeki yapının inşa edilmesi de dikkat çeken bir başka unsur.



Başkan Soyer'in 'zeytin sıkma tesisi' ile ilgili gerçekleri Yeni Asır ortaya çıkarmıştı.



100 BİN LİRA DEDİ AMA DEĞERİ EN AZ 1 MİLYON TL

BAŞKAN Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in Şubat 2020'de güncelledikleri mal beyanlarında Seferihisar Ulamış'taki bu 21.7 dönümlük zeytinlik de yer alıyor. Çiftin mal beyanında 'arazi' olarak belirttikleri zeytinliğin değeri de 100 bin lira olarak gösteriliyor. Konuyu araştıran Yeni Asır geçtiğimiz günlerde Ulamış Köyü Muhtarı Kadir Girgin ile görüşmüştü. Girgin, köyde bu tür zeytinlik olan arazilerin dönümünün 10 bin liradan başladığını ve 100-150 bin liraya kadar çıktığını ifade etmişti. Buna göre Soyerlerin arazisinin değeri de en az 1 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Erhan GÜLENÇ

100 bin lira beyan etti değeri en az 1 milyon

Sıkma Soyer!