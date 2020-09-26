Roman çocukların yüzü, hediyelerle güldü

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Bir Paket Mutluluk Sosyal Sorumluluk Projesi ekibi, Konak ilçesindeki mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı ve bebek hediye etti. Hediyeleri alan Roman çocuklarının mutlulukları, gözlerinden okundu.



İzmir'in Konak ilçesindeki mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kampanya düzenlendi. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Bir Paket Mutluluk Projesi ekibi tarafından yaklaşık 350 çocuğa ayakkabı ve bebek hediye edildi. adının verildiği kampanyada, Roman çocuklarının yüzleri güldü. Hediye dağıtımına, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün de katıldı.



'MUTLULUK DUYUYORUZ'

Roman milletvekili AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Özellikle dezavantajlı mahallelerimizde okulların açıldığı bugünlerde kız çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Projemize de İzmir şehidimiz Ahmet Alpaslan'ın adı verildi. Bu projenin bir parçası olmaktan, çocuklarımıza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje tüm illerimizde yapılan bir çalışma. Bugünde İzmir'de çok sayıda çocuğun yüzünü güldürdük" dedi.





HEDİYE DAĞITIMINA ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Bir Paket Mutluluk Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörü Dora Kübra Yıldız, "Bir Paket Mutluluk Sosyal Sorumluluk Projesi, 2014 yılından beri faaliyette. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara yaz-kış hediyeler dağıtıyoruz. Aynı zamanda Suriyeli ve Afrikalı çocukların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugün de İzmir'deki Roman çocuklarımıza yönelik çalışma yaptık. Bu çalışmaya, şubat ayında İdlib'de şehit düşen İzmirli şehidimiz Ahmet Alpaslan'ın adı verildi. Biz her projemize şehitlerimizin adını veriyoruz" diye konuştu.

Hediyeleri alan çocuklar da çok mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti.

İHA

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