İzmir'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarınında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için hem havadan hemde karadan kent genelinde güvenlik ve trafik denetimleri artırıldı.

DENETİM SIKLAŞTIRILDI



Bu kapsamda, jandarma trafik ekipleri yoğun olarak kullanılan İzmir-Manisa ile Foça - Menemen kara yolu güzergahlarında önlem aldı, uygulama yaptı.





İl Jandarma Komutanlığından havalanan jandarma helikopteriyle kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi.



Sürücülerin olası kural ihlali durumunda yakalanma riski algısını üst seviyeye taşımak amacıyla yapılan havadan trafik denetiminde geçme yasağına uymayan, seyir esnasında cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, yol kenarında gerekli tedbirleri almadan park eden, sol şeridi geçme dışında sürekli kullandığı tespit edilen sürücüler helikopterden tespit edilerek, güzergahta uygulama yapan ekiplerce cezai işlem uygulandı.





Yoğunluğun oluştuğu noktalarda helikopterle yer ekipleri bilgilendirildi.



Sürücülerin huzur ve güven içinde seyretmelerini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla trafik denetimlerinin havadan ve karadan aralıksız devam edeceği bildirildi.





Öte yandan, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca pandemi süresine bağlı 2020 yılında 7 kez havadan trafik denetimi yapıldığı, bu denetimlerde kural ihlali yapan 36 sürücüye 17 bin 551 lira para cezası uygulandığı, 2019 yılında ise 21 denetimde 53 sürücüye 15 bin 700 lira ceza kesildiği belirtildi.