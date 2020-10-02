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Haberler İzmir Ödemiş'te 16 yaşındaki kızın doğum yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ödemiş'te 16 yaşındaki kızın yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika... ailesi tarafından karın ağrısı şikayeti ile getirilen 16 yaşındaki kızın yapması üzerine soruşturma başlatıldı.

Ödemiş'te 16 yaşındaki kızın doğum yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

AA

02.10.2020, 11:54

Ödemiş Devlet Hastanesine ailesi tarafından karın ağrısı şikayeti ile getirilen 16 yaşındaki kızın doğum yapması üzerine soruşturma başlatıldı.

Derebebekler Mahallesinde oturan genç kızın doğum yapması sonrası Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aynı mahallede oturan genç kızla aynı yaştaki bir kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ifadesine başvurulduğu bildirildi.

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