Uluslararası İzmir Maratonu koşuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve pandemi nedeniyle katılımın 300 sporcu ile sınırlandırıldığı organizasyona 283 sporcu katıldı.

Lozan Meydanı'nda başlayan maraton, Karşıyaka Atatürk Anıtı, İnciraltı Kent Ormanı, Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında koşuldu.

Erkekler kategorisinde 2 saat 15 dakika 16 saniyelik derecesiyle Kenyalı Sang Benard Cheruiyot ilk sırayı alırken, 2.15.25'lik zamanıyla Burundi'den Olivier Irabaruta ikinci, 2.19.56'lık derecesiyle de Kenyalı Denis Kipngeno Chircihr üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı Judith Jeptum Korir, 2 saat 30 dakika 59 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Korir'in ardından 2.35.05'lik zamanıyla Kenyalı Lucy Karimi ikinciliği, 2.37.54'lük derecesiyle Etiyopyalı Zerfie Limeneh Tesama üçüncülüğü elde etti.

10 KİLOMETRE YARIŞI YAPILDI

Maratondan yarım saat sonra startı verilen 10 kilometrelik koşuda ise erkekler kategorisinde 30.18'lık derecesiyle Ömer Alkanoğlu birinci, 30.36'lık derecesiyle Murat Emektar ikinci, 30.42 derecesiyle Alper Demir üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 42.43'lük derecesiyle Natalia Gyurten ilk sırayı alırken, Esra Nur Gökçek 42.55'le ikinci, İpek Öztosun da 43.05'le üçüncülüğü elde etti.

Katılımın 700 kişi ile sınırlandırıldığı koşuda 687 katılımcı ter döktü.