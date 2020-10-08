Boşanma davasına saatler kalmıştı! Bir kadın cinayeti de İzmir'den!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, boşanma davasının görüleceği mahkemeden bir gün önce 6 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Bihter Yalçınsoy (31) ile konuşmak için kadının yaşadığı eve giden Rahman Yalçınsoy, (36) red cevabı aldı. Bunun üzerine çift arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Rahman Yalçınsoy, yanında getirdiği bıçakla Bihter Yalçınsoy'u vücudunun 3 yerinden bıçakladı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy olay yerinden kaçtı. Bihter Yalçınsoy'u kanlar içerisinde gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Çiğli Eğitim ve Bölge Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Bihter Yalçınsoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalçınsoy'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



KISA SÜREDE YAKALANDI

Boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak olay yerinden kaçan koca Rahman Yalçınsoy, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



BOŞANMA DAVALARI GÖRÜLECEKTİ

Öte yandan Rahman Yalçınsoy ve öldürdüğü 6 yıllık eşi Bihter Yalçınsoy'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında oldukları, İzmir Adliyesinde bugün boşanma davalarının görüleceği öğrenildi. Talihsiz kadının davaya saatler kala, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu.

İHA

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