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Haberler İzmir İzmir ve Ege için Meteroloji'den uyarı! Dolu, sağanak yağış ve sel... İşte 8 Ekim İzmir hava durumu

ve Ege için Meteroloji'den uyarı! Dolu, sağanak yağış ve sel... İşte 8 Ekim İzmir

'de dolu yağacak mı? Saat kaçta yağacak? Ege'de dolu ne zaman yağacak? Türkiye'nin bazı kesimlerinde sıcaklıklar düşüyor. Birçok il için sağanak yağmur ve sel uyarısı yapıldı. 8 Ekim tarihinde Meteoroloji tarafından ’ye son dakika uyarısında bulunuldu. MGM'den yapılan son tahminlere göre, Konya, Van ve Hakkâri çevreleri, gece saatlerinde ve Edirne çevrelerinde perşembe günü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı ön görülüyor. Hafta başından beri etkisini arttıran sıcak havaların Batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, tahmin ediliyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, 8 Ekim İzmir ve Ege il il hava durumu tahminleri...

İzmir ve Ege için Meteroloji'den uyarı! Dolu, sağanak yağış ve sel... İşte 8 Ekim İzmir hava durumu

08.10.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,08:55

MGM hava durumu raporu son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Konya, Van ve Hakkâri çevreleri, gece saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevreleri ile bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevreleri ile bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 23°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 21°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 21°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 6°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 27°C
Az bulutlu

VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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İzmir ve Ege için Meteroloji'den uyarı! Dolu, sağanak yağış ve sel... İşte 8 Ekim İzmir hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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