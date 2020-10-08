İzmir ve Ege için Meteroloji'den uyarı! Dolu, sağanak yağış ve sel... İşte 8 Ekim İzmir hava durumu

MGM hava durumu raporu son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Konya, Van ve Hakkâri çevreleri, gece saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevreleri ile bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu raporu.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevreleri ile bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 23°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 21°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.
KÜTAHYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 21°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS 6°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 11°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 27°C
Az bulutlu
VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İzmir ve Ege için Meteroloji'den uyarı! Dolu, sağanak yağış ve sel... İşte 8 Ekim İzmir hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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