Soyer’in villasına suç duyurusu

Yeni Asır'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki zeytinliğine "Sıkma tesisi ve bakıcı evi yapacağım" diye izin alıp havuzlu villa inşa ettiğini ortaya çıkarmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Temiz İzmir Derneği, Soyer hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dernek, imar kirliliğine neden olmak ve görevi kötüye kullanma suçlarından Soyer hakkında kamu davası açılmasını istedi. Derneğin başvurusunda yer alan bu iki suç için Türk Ceza Kanunu'nda toplam 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Kurtulmuş, başvurusunda Soyer'in resmi mal beyanında 22 dönümlük zeytinliğin değerini 100 bin lira göstererek eksik mal beyanında bulunduğu iddiasına da yer verdi. Ayrıca gerekli denetimi yapmayan Seferihisar Belediyesi yetkilileri hakkında da işlem yapılması istendi.

HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Suç duyurusunda bulunan Dernek Başkanı Nivent Kurtulmuş, dilekçesinde Soyer'in İmar Kanunu'na muhalefet, TCK'nın 257. maddesinde düzenlenmiş olan 'görevi kötüye kullanma' ve aynı kanunun 184. maddesinde düzenlenmiş olan 'imar kirliliği'ne neden olma suçunu işlediğini iddia etti. Kurtulmuş, "Şüpheli 22 dönümlük zeytinliğe 'sıkma işleme tesisi ile sulama havuzu' yapacağım diye aldığı inşaat ruhsatı ile kendisine havuzlu villa yapmıştır. İmar planlarında tarım arazisi olan yerde bugünkü mevcut yapılaşma ortaya çıkmıştır. Şüphelinin sıkma tesisi adı altında yaptığı yeri villa olarak kullanacağı basında yer alan haberlerle doğrulanmıştır. Kanunda suç olarak tanımlanan suçlar haricinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imar planı haricinde yapılaşmaya gitmesi haksız kazanç elde etmesi, bulunduğu mevkii kullanarak görevi kötüye kullanmakta olduğunun ayrıca nezdinizde incelenmesi gerekmektedir" dedi.

5 YILA KADAR HAPİS

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun imar kirliliğine neden olma başlıklı 184. Maddesi'nin "Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içerdiğini ifade eden Kurtulmuş, "İmar Kanunu'na muhalefet, TCK'nın 257. maddesinde düzenlenmiş olan 'görevi kötüye kullanma' ve aynı kanunun 184. maddesinde düzenlenmiş olan "imar kirliliği" 3628 sayılı kanuna muhalefet ile eksik beyanda bulunması suçunu işleyen şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılması ve neticede cezalandırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Erhan GÜLENÇ

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