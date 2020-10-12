İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün akşam saatlerinde sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 kişi tedaviye alındı.
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İzmir'de 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı! Sahte içki felaketi devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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