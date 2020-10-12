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İzmir'de 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı! Sahte içki felaketi devam ediyor

Son dakika... İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi daha sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırıldı.