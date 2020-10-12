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Haberler İzmir İzmir'de 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı! Sahte içki felaketi devam ediyor

'de 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı! felaketi devam ediyor

Son dakika... 'de, içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi daha sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı! Sahte içki felaketi devam ediyor

12.10.2020, 10:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020,10:32

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün akşam saatlerinde sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 kişi tedaviye alındı.

DHA

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