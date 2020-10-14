Önce darp etmeye çalıştı sonra intihar şov yaptı

9 yıldır cezaevinde olan ve afla 7 ay önce serbest bırakılan Sağlamkirişçi, aylardır zorla birlikte yaşadığı eski sevgilisine ecel terleri döktürdü.

ANNESİNİ İSTEDİ

AKŞAM saatlerinde eski sevgilisi Esra Gürbüz (29) ile tartışan ve tartışmanın uzaması üzerine genç kadını, Üçyol'da günlük olarak kiraladıkları dördüncü kattaki evin penceresinden atmaya çalışan Sağlamkirişçi'yi vatandaşlar durdurdu. Kapıyı kırıp içeri giren mahalleli, genç kadını kurtarıp dışarı çıkardı. Olay sonrası polisin gelmesiyle teslim olmamak için bu kez evin penceresine kendisi çıkarak intihar girişiminde bulunan adam, tam 6.5 saat boyunca direnerek olayı şova çevirdi. Sürekli atlayacakmış gibi davranan ve annesi Tülay Baransel'in gelmesini isteyerek polise teslim olmayan Sağlamkirişçi, geç saatlerde annesinin gelmesiyle zorlukla ikna edildi.



'KIRBAÇLA SIDDET UYGULADI'

YİĞİT Tahir Sağlamkirişçi'nin uyuşturucu madde kullandığını ve sürekli annesinden para alarak geçindiğini belirten Esra Gürbüz, "10 yıl önce kendisiyle 1 aylık birlikteliğimiz oldu. Sonra da kadına şiddet ve polise mukavemet suçlarından cezaevine girdi. 9 senedir içerideydi. 7 ay önceki genel aftan yararlanarak serbest bırakıldı. Çıktığı günden beri saplantılı bir şekilde peşimi bırakmadı, beni tehdit ederek zorla evimde kaldı. Artık dayanamaz hale geldim ve bir hafta önce uzaklaştırma kararı çıkarttırdım. Bugün de yakalanması için Üçyol'da kiraladığımız evde kendisiyle görüşme ayarladım. Ancak görüşme tartışmaya dönünce yine gerginlik ve şiddete maruz kaldım. Kimi zaman darp etti, kimi zaman kırbaç gibi aletlerle işkence uyguladı. Darp raporum bile var" açıklamasını yaptı.

ERCAN AKGÜN