Minik Ada’ya Tireli annelerden yardım eli

Anneler, 'Adaya Umut Ol' sloganı ile başlattıkları yardım kampanyasından elde ettikleri geliri, minik Ada'nın İstanbul'daki ailesine göndereceklerini ifade etti.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Ana yüreğinin dünyanın her yerinde aynı fedakarlık ve sevgiyle çarptığını belirten Arzu Başargan, Özge Akı ve Hülya Başargan adlı Tireli anneler, "Sosyal medya hesaplarımızdan 'Ada bebek' için destek istedik. Duyarlı insanlardan ve esnafımızdan bağışlanan çeşitli ürünleri Tire pazarında açtığımız sergide satışa sunduk. Halkımızdan gördüğümüz destek hepimizi mutlu etti. Elde ettiğimiz geliri, İstanbul'da yaşayan Esra ve Kemal Çelik çiftinin, SMA Tip 1 hastası kızları Ada'ya göndereceğiz. Nadir görülen genetik hastalığa sahip minik kızın tedavisi için gereken 13 milyon liranın bir an önce toplanması tek dileğimiz. El birliği ile Ada bebeğe umut olalım ve onu yaşatalım" şeklinde konuştular.

NADİR UYSAL