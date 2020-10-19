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Haberler İzmir İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25’e yükseldi

’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25’e yükseldi

Son dakika... ’de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim’den bu yana zehirlenmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25’e yükseldi

19.10.2020, 12:54

Son dakika... İzmir'de sahte içkiden kaynaklanan ölümlere bir yenisi eklendi. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Hayrettin Koçer (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Hayrettin Koçer'in cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayrettin Koçer'in hayatını kaybetmesiyle birlikte İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

İHA

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