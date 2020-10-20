Yenge cinayeti

Olaydan sonra kaçan zanlı Kadir Tokyürek polise giderek teslim oldu. İkili arasında 'yengeye laf atma' yüzünden husumet olduğu öğrenildi.

YOLDA KARŞILAŞTILAR

Korkunç olay, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı üzeri KOSBİ önünde yaşandı. Kadir Tokyürek (23), amcasının eşine laf attığını iddia ettiği Batuhan Dinçer'e karşı bir süredir husumet besliyordu. İkili KOSBİ önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR

İkilinin arkadaşlarının da katıldığı ve kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmanın ardından Tokyürek olay yerinden kaçtı. Ancak Batuhan Dinçer, Tokyürek'i arkadaşlarıyla birlikte takip etti. Kalabalık bir grup tarafından takip edildiğini fark eden Kadir Tokyürek kalabalığı dağıtmak için ateş açtı. Silahtan çıkan mermi Batuhan Dinçer'e isabet etti. Kanlar içinde kalan Batuhan Dinçer hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Dinçer hastanede yaşamını yitirdi.



ÖLÜNCE TESLİM OLDU

SUÇ aleti silahla birlikte olay yerinden yaya olarak kaçan Kadir Tokyürek, yaraladığı Dinçer'in öldüğünü öğrenince polise gidip teslim oldu. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatılırken polis kavgaya karışan grupların ifadesine başvurmak için operasyon başlattı.

FATİH ŞENDİL