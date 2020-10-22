İzmir Büyükşehir’de güvenlik temizliği

İzmir'de CHP ve HDP ittifakının Büyükşehir Belediyesi'ndeki yapılanmasına darbe geldi. Son aylarda HDP kökenli isimlerin belediyede istihdamı gündeme gelirken önemli bir gelişme yaşandı. Belediyede daha önce iş başı yaptırılan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde toplam 15 kişinin yapılan güvenlik soruşturmalarının olumsuz çıkmasının ardından belediye ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. İlişiği kesilen 15 kişi arasında daha önce Yeni Asır'ın gündeme getirdiği 2 isim de yer aldı.

AKER VE KILIÇ DA YER ALDI

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolündeki kuzey Suriye'ye 2016'da yardım gerekçesiyle giden heyette yer alan ve PYD eş Başkanı Enver Müslim'le aynı karede fotoğrafları ortaya çıkan İnsan Hakları Derneği (İHD) Ege Temsilcisi Mehmet Aker de ilişiği kesilenlerden biri oldu. Aker, HDP'den İzmir milletvekili adayı da olmuştu. Yine belediye sosyal yardımlar şube müdürlüğünde istihdam edilen ve bir dönem HDP'nin kardeş kuruluşu Halkların Demokratik Kongresi'nde Merkez Kadın Koordinasyonu üyesi olduğu belirtilen Tijda Kılıç'ın da bu 15 kişi arasında yer aldığı kaydedildi. Kılıç, HDK Merkez Kadın Koordinasyonu üyesi sıfatıyla HDP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına da katılmıştı.

Tijda Kılıç

YENİ ASIR DUYURMUŞTU

İki isim de belediyede sosyal yardımlarla ilgili birimlerde işe yerleştirilmişti. Bu konuyu da ilk kez Yeni Asır gündeme getirmişti. Öte yandan güvenlik soruşturması nedeniyle belediye ile ilişiği kesilenlerden bir bölümü DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve sendika temsilcileriyle birlikte dün basın toplantısı düzenledi.

İlişiği kesilen isimler arasında Yeni Asır'ın da gündeme getirdiği Mehmet Aker ile Tijda Kılıç da yer aldı.



KILINÇ'IN ÜYELİGİ DE SONA ERDİ

BU arada 15 kişinin belediye ile ilişiği kesilmesinin dışında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Grand Plaza şirketinde istihdam ettiği KHK ile ihraç edilmiş HDP'li 3 akademisyen arasında yer alan Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç'la ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Kılınç'ın Grand Plaza şirketindeki Yönetim Kurulu üyeliği sona erdi. Kılınç'ın yerine ise, İstanbul Kadıköy'de ikamet ettiği bildirilen İsmail Hoca, yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.



İŞTEN ÇIKARILANLAR AÇIKLAMA YAPTI

GÜVENLİK soruşturması nedeniyle işten çıkarılanlardan bir bölümü DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve sendika temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Erhan GÜLENÇ

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