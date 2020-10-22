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İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

İzmir'de bir kişi daha sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

AA 22.10.2020, 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020,15:55