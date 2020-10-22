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Haberler İzmir İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

'de bir kişi daha zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

AA

22.10.2020, 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020,15:55

Metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Bülent E, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Bülent E'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

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