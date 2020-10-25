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Haberler İzmir İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha

'de sahte içkiden bir ölüm daha

'de içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha

25.10.2020, 16:30

İzmir'in Çeşme ilçesinde oturan Betül Yılmaz, iddiaya göre sahte alkol tükettikten sonra fenalaştı. Yılmaz, Urla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir süre sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle sahte içki sebebiyle il genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

DHA

İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü Bakanlık duyurdu: 2020 yılında 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi

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