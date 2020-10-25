İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha

İzmir'in Çeşme ilçesinde oturan Betül Yılmaz, iddiaya göre sahte alkol tükettikten sonra fenalaştı. Yılmaz, Urla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir süre sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle sahte içki sebebiyle il genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

DHA

İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü

Bakanlık duyurdu: 2020 yılında 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi