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Haberler İzmir O katliamdan Gizem de kurtulamadı

O katliamdan Gizem de kurtulamadı

’in Gaziemir ilçesinde astsubay ’nun, boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında yarattığı katliamda ölü sayısı dörde yükseldi. Doğru’nun kurşunlarıyla yaralanan 26 yaşındaki da, 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

O katliamdan Gizem de kurtulamadı
Giriş Tarihi: 28.10.2020

İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin kuaför dükkanında katliam yarattıktan sonra intihar eden astsubay Köksal Doğru (44), eşiyle birlikte 2 kişiyi öldürmüş ve çalışanlardan Gizem Önal'ın da ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Gizem Önal, 55 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

DÜKKANI BASIP RASTGELE ATEŞ ETTİ
Olay, 2 Eylül günü Sevgi Mahallesi'nde meydana geldi. Astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun (39) işlettiği kadın kuaför salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşledi. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal (26) ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper Rapuroğlu'na (39) isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise iş yerinden çıkıp 100 metre ileride silahını başına dayayıp tetiği çekti.



ÖLÜM HABERİ YAKINLARINI KAHRETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Handan Doğru, Alper Rapuroğlu ve Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Gamze Önal ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Gizem Önal, 55 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Önal'ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Hayatının baharında kurşunlara hedef olan Gizem Önal hayatını kaybetti.

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