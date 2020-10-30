İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" dedi.
İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020
Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.
Tek ihtiyacımız YOL
Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmirlileri uyardı: Araçlarınızı kullanmayınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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