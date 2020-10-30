İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmirlileri uyardı: Araçlarınızı kullanmayınız

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" dedi.

İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.



Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.



Tek ihtiyacımız YOL



Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

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