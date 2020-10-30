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Haberler İzmir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmirlileri uyardı: Araçlarınızı kullanmayınız

Soylu İzmirlileri uyardı: Araçlarınızı kullanmayınız

Soylu, "'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmirlileri uyardı: Araçlarınızı kullanmayınız

30.10.2020, 19:26 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,19:26

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" dedi.

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