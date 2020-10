İsrafla topyekun savaşalım

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, 2050 yılında, yaşlı gezegenimiz üzerinde yaşayan insan sayısının 10 milyara ulaşması beklenirken, her yıl azalan ekilebilir arazilerle, zaten sınırlı olan su kaynaklarıyla ve iklim felaketinin giderek şiddetlenen etkileriyle baş edebilmek için israfa karşı topyekün savaş başlatılması gerektiğini söyledi. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Kestelli, "Büyütelim, Besleyelim Hep Birlikte Sürdürelim' temasıyla kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında bu sözlerin daha kalıcı ve yapıcı olması için büyük emekler vermek zorundayız" diye konuştu.



İSRAF RAKAMLARI ÇOK ÇARPICI

Türkiye'de her yıl ülkenin yıllık gıda üretiminin beşte birine denk gelen 19 milyon ton gıdanın israf edildiğini kaydeden Kestelli, "Dünya genelinde gıda kaybı, israf ve bunun etkileri konusundaki rakamlar çok çarpıcı. Türkiye'de 81 milyonluk nüfusunun yanı sıra 4.5 milyon mültecinin ve her yıl ortalama 40 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılanıyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri. Türkiye'de gıda kaybı düzeyine baktığımızda ise neredeyse yüzde 40 gibi akıl almaz bir oranla karşılaşıyoruz. Ülkemizde gıda israfını sadece yüzde 2 oranında iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderini karşılayabiliriz" diye konuştu. "Hepimizin oturup uzun uzun bu konu üzerinde düşünmesi, kafa yorması, proje geliştirmesi ve hayata geçirmesi gerekiyor" diyen Kestelli, "Sadece yüzde 2'lik bir iyileştirmeyle 360 bin ailenin yılın 365 günü tok uyuyacağını düşünecek olursak, ülkemizdeki gıda israfını tamamen ortadan kaldırarak bu bereketli topraklar üzerinde açlık çeken bir tek kişi bile kalmayacağını asla aklımızdan çıkarmayalım. Ve israfa son vermeye ilk önce bireysel olarak kendi evimizden, mutfağımızdan başlayalım" ifadelerini kullandı.

İZMİR'İN GÜÇLÜ SESİ

Yeni Asır'ın 126'ncı kuruluş yıldönümünü de kutlayan Kestelli, şöyle devam etti: "Bir marka yaratmak zordur; o markayı kalıcı hale getirmek ise çok daha zordur. Yeni Asır, 1895 yılında, o dönem Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde yer alan Selanik'te başlayan yolculuğuna 1924 yılından bu yana İzmir'de devam ederek bugünlere kadar ulaşmış çok önemli bir gazete... 23 Ağustos 1908 tarihinde, yani Harf Devrimi'nden 20 yıl önce Osmanlıca olan logosunun altında Latin harfleriyle "Yeni Asır" yazmış devrimci bir gazete... İlk renkli baskısını 23 Temmuz 1903'te yapmış yenilikçi bir gazete... Yerel gazete olarak bilinse de hem yetiştirdiği isimler hem de haberleriyle ulusal çapta etki yaratan çok önemli bir gazete... Yeni Asır Gazetesi'nin, üç asra yayılan köklü mirasından aldığı güçle 126'ncı yılında da önemli işlere imza atacağına ve güzel İzmir'in güçlü sesi olmaya devam edeceğine olan inancımla başarılarla dolu nice yaşlar diliyorum."