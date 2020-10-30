İzmir'de 211 artçı deprem yaşandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 211 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedildi.

13 ENKAZDA ARAMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binanın 4'ünde çalışmaların tamamlandığı, 13'ünde ise sürdüğü ifade edildi.

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