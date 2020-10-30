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Haberler İzmir İzmir'de 211 artçı deprem yaşandı

'de 211 artçı yaşandı

'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 211 artçı yaşandı. Korku dolu anlar yaşayan İzmirliler bu geceyi dışarıda geçiriyor.

İzmir'de 211 artçı deprem yaşandı

31.10.2020, 01:41

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 211 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedildi.

13 ENKAZDA ARAMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binanın 4'ünde çalışmaların tamamlandığı, 13'ünde ise sürdüğü ifade edildi.

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