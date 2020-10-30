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Haberler İzmir Tsunami, Sığacık’ı yerle bir etti

, Sığacık’ı yerle bir etti

’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar ilçesi ile yerler bir oldu. Tsunamide 1 kişi hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Tsunami, Sığacık’ı yerle bir etti

31.10.2020, 00:13

İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem sonrasında meydana gelen tsunami Sığacık Mahallesi'ni vurdu. Deprem anında korkarak yardım isteyen 90 yaşındaki Laike Erçetin komsularının yardımı ile kapı önüne çıkarıldı. Depremin ardından bir anda oluşan tsunami ile birlikte sürüklenen Laike Erçetin'in cansız bedeni evinden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. Tsunaminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde bulunan işletmeler, tamamen sular altında kaldı. Denizden gelen dev dalgalar sahil kenarındaki işletmelere ait masa ve sandalyeleri sürükleyerek yerle bir etti

Tekneler karaya oturdu
Tsunami sonrası yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Deprem faciasının ardından bölgeye yardım yağdı. Belediyeler ve yardım kuruluşları bölgeye intikal ederek vatandaşların yanında yer aldı. Sıcak çorba ve çay ikramında bulunulan vatandaşlar, iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Bölgedeki bazı kısımlarda yaşanan elektrik kesintisiyle vatandaşlar çalışmalarına günün ilk ışıklarında başlamak üzere ara verdi.

İŞTE YIKIMDAN KARELER







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