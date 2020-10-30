İstanbul deprem ile sallandı! Deprem geniş bir çevrede hissedildi. Depremi hissetiğini rapor eden vatandaşların çoğunluğu İstanbul, Bursa, İzmir ve Tekirdağ'da yaşıyor. Kandilli Rasathanesi deprem sayfası ve AFAD son depremler listesine kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Ege Denizi-İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 16.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem saati 14.51 olarak bildirildi.
İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul'dan da hissedildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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