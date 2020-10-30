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Haberler İzmir İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul'dan da hissedildi...

’de şiddetli ! 'dan da hissedildi...

ve çevre illerde hissedilen meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem 'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,5 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken henüz can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul'dan da hissedildi...

30.10.2020, 14:58 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,15:04

CANLI YAYIN

İstanbul deprem ile sallandı! Deprem geniş bir çevrede hissedildi. Depremi hissetiğini rapor eden vatandaşların çoğunluğu İstanbul, Bursa, İzmir ve Tekirdağ'da yaşıyor. Kandilli Rasathanesi deprem sayfası ve AFAD son depremler listesine kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi-İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 16.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem saati 14.51 olarak bildirildi.

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