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İzmir’de şiddetli deprem! İstanbul'dan da hissedildi...

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,5 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken henüz can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

30.10.2020, 14:58 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,15:04