LİTANY, İzmirlilerin yakından tanıdığı İtalyan Şef Nicola Saraceno öncülüğünde, Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nin çatı katında hizmet veriyor. Ege ve Akdeniz lezzetlerinin sunulduğu Litany'nin menüsü, zengin başlangıçlar (özellikle antipasti tabağı) pizza ve makarna çeşitleri, (özellikle el yapımı lazanya, linguini di mare ve raviolisi çok meşhur) et, tavuk ve balık menüleri ile hizmet veriliyor. Tavuk menülerinde tamamen organik sertifikalı ürünler kullanılıyor.



MANİSA'DA AÇILDI

ADINI ünlü Yunan müzisyen Mikis Teodorakis'in aynı adlı albümünden alan Litany restoran, bundan 5 yıl önce Manisa Organize Sanayi bölgesinde 'Manisa'nın Akdenizlisi' sloganı ile hizmete girdi. Güçlü menüsü, güler yüzlü ve müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet anlayışıyla kısa zamanda Manisa'nın en beğenilen mekânlarından biri haline geldi. 12.00- 24.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan Litany Ristorante, havuz kenarındaki konumuyla, özellikle akşam yemeklerinde sık sık İzmir'e gitmek eğiliminde olan Manisalılar için iyi bir seçenek oluşturmuş durumda



GÜVENLİ HİZMET SERTİFİKALI

LİTANY, gezginlerinin oylarıyla değerlendirme yapan dünyaca ünlü seyahat ve yeme-içme uygulaması, TripAdvisor'dan mükemmellik sertifikalısına sahip bir restoran olmakla kalmıyor, aynı zamanda Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olmakla da fark yaratıyor.

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