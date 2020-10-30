İzmir’in marka dönercisi artık yeni yerinde

Etin kalitesi, pişirilmesi ve sunumu ile gerçek döner lezzetini yakalayabileceğiniz Dönerci Vedat Usta artık daha geniş ve şık bir mekanda hizmet sunuyor

Türk Mutfağı'nın geleneksel lezzeti olan döner için İzmir'in meşhur dönercisi 'Vedat Usta', aslen Mardinli. dönerin lezzetini herkesin aklına yazdırmış olan bir aile işletmesi. 1996 yılında Kemeraltı Kestane Pazarı'nda çırak olarak çocukluktan başlamışlar bu işe, Vedat ve Mahmut Akçakale kardeşler. 7-8 yıl Kemeraltı'nda çalıştıktan sonra Marmaris'te 14 yıl döner işi yapmışlar. Sonra yuvaları İzmir'e dönmeye karar vermişler. 12-13 masalık salaş bir dükkânda büfe tarzı bir mekanda işe başlamışlar.



TALEBE YETİŞEMİYORLAR

Orada döner konusunda markalaşmışlar. Bu mekân yetmemeye başlamış talebi karşılayamamışlar. Dönerci Vedat Usta, Altındağ'da küçük bir dükkânda başlayan serüvenine yeni yerinde de aynı hızla devam ediyor. Bugün bu mekan da yetmiyor talebe yetişemiyorlar aynı lokasyonda mevcut yerin çaprazında ana cadde üzerinde 500 kişilik İzmir'in marka değerine yakışır çok özel bir mekanın açılışını yapılıyor. Burada daha hızlı, konforlu ve tüm talebe cevap verebilecekleri bir mekan açıyor.



TEK ÇEŞİT SUNUM

Dönerci Vedat tam bir aile işletmesi. İşin et alımından, işlenmesine, pişirilmesine kadar işin bütün süreçlerinde aile fertleri bulunuyor. Döneri yüzde 100 dana biftek ve yüzde 100 kuzu kaburgadan yapıyorlar. Kıyma kesinlikle kullanmıyorlar. dönerci Vedat Bornova otogara yakın mesafede, paket servisi var. Sabah 10.30 akşam 19.00 hafta sonları 20.00'ye kadar servis bulunuyor. Dönerci Vedat'ta sadece sade döner ve tek tatlı çeşidi bulunuyor.



KATKISIZ TANDIR LAVAŞI

Dönerin yanında verilen lavaşları bile özel katkısız geleneksel tandır lavaşı. İlk başlarda lavaşı tandırda anneleri yapıyormuş. Dönerci Vedat'ta ikramlar bile çok özel. İçerisinde 13 çeşit yeşilliğin olduğu üzerine mevsiminde nar ile servis edilen salataları harika. Sumaklı soğanları ve közlenmiş kırmızı acı biberi ve közlenmiş arpacık soğanı süper. İzmir'in her yerinden müşterileri geliyor. Özellikle hafta sonları Manisa ve Aydın'dan müşterileri ağırlıyorlar.



AYRAN VE TATLI DA ÖZEL

Ayran, küçük bakır kaplarda servis ediliyor ve küçük bir kepçe ile içiyorsunuz. Sadece ayran içmek için bile gidilebilir. Gerçekten çok leziz. Mandırada özel olarak yapılıyor. Tamamen kendilerine ait sos formülleri var. Münver tatlısı mekana özel bir tatlı. Ablaları Münevver hanımın yaptığı bir tatlı olduğu için bu ismi vermişler. Üstü kaymaklı muhallebi altında galeta unundan yapılmış kek ve üzeri bol Erzincan cevizi ile süslenerek servis ediliyor.