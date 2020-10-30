Kasap Fuat’ın eti doğadan tadı odundan

Doğal gıdalarla beslenen hayvanların etleri özel pişirme yöntemleri ile sofralara geliyor. Lezzetine doyum olmuyor

24 yıldır Alsancak Camii'nin karşısındaki sokağında hizmet veren Kasap Fuat, bir kültürün, tarihin, markanın adıdır. Diyarbakır'da 1960'lı yıllarda başlayan kasaplık ve restoran işletmeciliği bugün 3. kuşakla devam ediyor. Kasap Fuat'ın kalitesinin nedeni, etlerinin kendi çiftliklerinden gelmesi. Bu çiftlikte hormonsuz, iğnesiz bir şekilde yetişen hayvanlar açık havada ve doğal ortamda besleniyor. Kendi hayvanlarını yetiştiren ve restoranları da kendine ait olan Kasap Fuat'ta bu nedenle fiyatlar da makul rakamlarda tutuluyor.



MEŞE ODUNU AROMASI HARİKA

Kasap Fuat'ın ürün çeşidi o kadar bol ki aradığınız bütün et çeşitlerini en özel haliyle bulmanız mümkün. Özellikle babaanne köftesi efsane. Dananın dil ve nuarından meşe odununun isi ile yapılan smoke etleri çok beğeniliyor, denemenizi tavsiye ederim. Kendi imalatları olan özel kavanozlarda alabileceğiniz dana ayak paça, ilik ve kemik suyu çeşitleri 12 saatte odun ateşinde pişirilerek tuz dahil hiçbir koruyucu madde koyulmadan hazırlanıyor. Size sadece ısıtıp afiyetle yemek kalıyor.



KÜLDE KUZU ETİNİ DENEMELİSİNİZ

Ev yapımı salam, sosis ve sucukları nişasta ve E621 Çin tozu içermediği için çok lezzetli. Ekmeklerini de kendilerinin yaptığı Kasap Burger satır kıyması ile hazırlanıyor. İstendiği takdirde füme et, lokum ve çeşitleri ilave ediliyor. Yüzde 100 kuzudan satır kıyması ile yapılan Adana ve Urfa kebaplarını da mutlaka denemelisiniz. Bazı lezzetleri her yerde bulabilirsiniz ama bazı lezzetleri sadece Kasap Fuat'ta tadabilirsiniz. Örneğin kuzu incik her yerde yapılır ama elektrikli ve gazlı fırınlarda yapılmaktadır. Burada kuzine ateşinde isle külde pişirilmekte tadına doyum olmaz.



AYRILIK ACISI MEZESİNİ TADIN

Klasik mezelerin yanında mekanın spesiyali olan 'ayrılık acısı' mezesini tatmanızı öneririm. Ara sıcaklarda soğuk füme etler nefis. Antrikot, nuar, brisket, dana kaburga; 7 saatte isli olarak pişiriliyor. Bir kış spesiyali olan Osso Buco; çok eski bir Girit ve İtalyan yemeği. Kuru erik ve şarapla dana incikten yapılıyor. Serhat beyin tabiri ile ölmeden önce tatmanız gereken lezzet ise dana kuyruk... Ayrıca Kasap Fuat'ta kokorecin en iyisini en lezzetlisini yiyebilirsiniz.



RESTORANDA BABASININ ÇIRAĞIYDI

Fuat Yelmen yani namı diğer Kasap Fuat... Babasının yanında çırak olarak başladığı restoran ve kasaplık mesleğini devam ettiriyor. 1978 yılında Alsancak'ta Et-Pa tezgâhında Formen (Kasap Şefi) olarak çalışır. 1983 yılında Pınar Et'te kasap reyonunu işletmiş. Pınar Et'te ilk köfteyi tezgâha çıkaran kişidir. 1996 yılında Kasap Fuat olarak Alsancak'ta ilk kasap dükkânı ile faaliyetine başlar. Daha sonra 2006 yılında şimdiki restoranın da bulunduğu Alsancak Camii'nin karşısındaki dükkânını açar. 23 yıldır aynı yerinde devam etmektedir. Baba Fuat Yelmen hala mutfakta işinin başında sevgi ile tutku ile devam etmektedir.