Meşhur Ciğerci Apo İzmir’de

Yurdumuz mutfak yemek kültürü açısından çok zengindir. Her bölgesinde yöresinde ayrı bir tat lezzet ve kültür bulunmaktadır. Ciğer Kebabı, Güneydoğu Anadolu mutfağının en önemli lezzetlerindendir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde henüz gün aydınlanmadan mangal ateşini közleyen kebapçılar, kahvaltı yapmak için gelen müşterilerine ciğer kebabı servisine başlarlar.



İKRAMLARLA DONANIYOR

Öğle ve akşam yemeklerinde de tercih edilen ciğer kebabı, gece geç saatlere kadar vatandaşlara sunulur. Bu lezzeti Mersin'den başlayarak Türkiye'nin en büyük şehirlerinde sevdiren bir marka Mersinli Ciğerci Apo. Hayallerinin peşinden gidince doğduğunuz topraklara ve bölgenize neler kazandırabileceğinizi ispatlarsınız. Bazıları lider doğar hep yeniliğin farklılığın peşinden gider. İlklerin adamı olur. Ciğerci Apo da hayallerinin peşinden gitmiş, bugün yaşadığı bölgeye değer katmış dev bir kuruluşu yönetiyor. İzmir Bayraklı'daki şubenin yöneticiliğini Ali Bey yapıyor. Başarılı, mütevazi bir insan Ali Bey. 500 kişilik kapasiteye sahip mekan günün her saati dolup taşmaktadır. Sabah 09.30'dan gece 02.00'ye kadar hizmet veriyor. Bayraklı'da Folkart Towers'ın karşısında keyifli bir mekân. Mersinli Ciğerci Apo'ya gidince masa ikramlarla donatılıyor. Çoban salata, bıçak ezme salata, sumaklı soğan köz biber, köz domates, közlenmiş sarımsak ve soğan haşlanmış soğan, turşu biber ve kuzukulağı, taze nane maydanoz ve limondan oluşan yeşillik... Bu ikramlar öyle masa doldurmak amacıyla yapılmış sözde ikramlar değil. Her şey en özel lezzetinde, doğal ve yöresinden. Soğanda kullanılan sumak Mersin'den özel olarak getiriliyor. Biber, Maraş yaprak biberi.

