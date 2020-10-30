Mucize gibi

İzmir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, içesinde Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 5 asistan hekimin bulunduğu 64 NH 5419 plakalı otomobil, iki aracın çarpıştığı başka bir kaza nedeniyle önlerinde duran TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobile de, arkasından gelen kamyonet çarptı. Aynı yolda seyreden 4 otomobil de kaza nedeniyle kontrolden çıkarak birbiriyle çarpıştı. Kazanın ardından, yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarış başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve itfaiyenin çalışmasıyla çıkartılan 5 asistan doktor ile birlikte diğer araçlardaki 5 yaralı, ilk tedavilerinin ardından hastanelere sevk edildi.

REKTÖRDEN HASTANE ZİYARETİ

Trafik kazasında yaralanan asistan hekimler Dr. Aybüke Parlakdağ, Dr. Fatma Nalbant, Dr. Hilal Topyıldız, Dr. Merve Bıyıklı ve Dr. Selin Işık'ı ADÜ Hastanesi Acil Servisi'nde ziyaret eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçmiş olsun dileklerini iletti. Prof. Dr. Aldemir, "Asistanlarımızın durumu iyi. Çeşitli kırıklar ve yaralanmalar var. Temennimiz en kısa zamanda aramıza sağlıklı bir şekilde dönmeleri" dedi.

Kazım YÖRÜKCE