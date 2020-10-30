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Haberler İzmir Neptün Soyer’den skandal paylaşım

Neptün Soyer’den skandal paylaşım

Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in; Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi 'ya destek verdiği ortaya çıktı.

Neptün Soyer’den skandal paylaşım
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Neptün Soyer'in; fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki şahsi hesabından Charlie Hebdo'ya destek için derginin Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden sayısıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştığı bildirildi.

FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİ

NEPTÜN Soyer'in, yaklaşık 5 sene önce paylaştığı fotoğrafı dün sildiği öğrenildi. Öte yandan; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi; Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünü köşelerinde yayımlayan Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'yı, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; yerel mahkemenin kararının onanması yönünde mütalaada bulundu.



KIZI DA PAYLAŞIM YAPMIŞ
ÖTE yandan Başkan Soyer'in kızı Defne Soyer'in de; 2015'te fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki şahsi hesabından "Dinden önce insanlık" ifadeleri yazdığı ve konuya ilişkin fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

CHP'li Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek

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