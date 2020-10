Türkiye yeni dünyada oyun kurucu ülke

Dünyanın salgınla birlikte yeniden şekillenmesi sürecini iyi değerlendiren ve güçlenerek bölgesindeki ülkelerde ihracatı artıran bir sürece gireceklerini belirten MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. İzmir'in Osmanlı döneminden kalma alım-satım üzerine kurulu ticari dünyasından özellikle son 30-40 yılda, güçlü bir sanayileşmeye doğru yol aldığını belirten Bilal Saygılı, 2021 yılında Türkiye'nin yeni dünya düzeni üzerinde oyun kuran ülke konumuna geleceğini belirtti. MÜSİAD'ın, 1990 yılında bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi 12 iş insanı tarafından kurulduğunu belirten Saygılı, Abdurrahman Kaan Başkan'ın güçlü stratejileri ve uygulamaları ile bugün MÜSİAD'ın, bir kesimin bir ideolojinin tarafı değil, güçlü ve bağımsız bir Türkiye hedefiyle, milli bir sanayinin amaçlandığı bir dernek seviyesine geldiğini ve hızla yükseldiğini belirtti. "Bu süreçten sonra MÜSİAD'a çok önemli roller düşüyor" diyen Bilal Saygılı, sözlerine şöyle devam etti:



ÇOK ÖNEMLİ ROLLER DÜŞÜYOR

"Ülkemizin güçlü olması için kim mücadele ediyorsa MÜSİAD olarak bizim paydaşımızdır. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin hedeflendiği, milli bir sanayinin amaçlandığı ekonomik bağımsızlığını ilan eden dinamik bir ülkenin varlığı için ortak aklın hakim olduğu bir ortam için var gücümüzle çalışıyoruz." Pandemi döneminde MÜSİAD olarak destek isteyen her kesime koşarak yardıma gittiklerini belirten Saygılı, "Gerek MÜSİ- AD üyelerimize gerekse ihtiyaç sahibi herkese, aile içinde kalmak kaydıyla, yardım etmeyi amaç edindik. Abdurrahman Kaan Başkan'ımızın nezaretinde kurulan MÜSİAD Korona Kriz Yönetim Merkezi'ne de düşüncelerimizi aktardık. Yoğun şekilde sahada olmamız, ilgili bakanlıklarca düşüncelerimizin dikkate alınmasına neden oldu. Türkiye'nin normalleşme sürecinde yapılması gerekenlere küçük de olsa katkımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

DAHA GÜÇLÜ OLDUK

Zorlukların insanı güçlendirdiğini hatırlatan Saygılı, "Yeni neslin en büyük sıkıntısı özgüvenin aşırı olması, hayatla ilgili, kazanmakla ilgili bedel ödememeleri ve bunun getirdiği rahatlık. Bunu da biz yaptık. Benim babamla olan ilişkim oğlumla olan ilişkimle aynı değil. 30 senede her şey değişti, değişmeye de devam ediyor. O sebeple gençlere tavsiyem, dönüşümü yakından izlerken, yeni düzene adapte olurken değerlerini kaybetmemeye özen göstersinler ve çalışmayı temel bir motto olarak benimsesinler" dedi.

TÜRKİYE'NİN YÜRÜYÜŞÜNÜ İLERİYE TAŞIYACAK

Yeni Asır Gazetesi'nin 126. yıldönümünü de kutlayan Saygılı, "Yeni Asır, gelenekten aldığı güç ve yayın hayatına getirdiği değişimle ülkemizin ve bölgemizin gelişimi için basın ayağında önemli çaba sarf etmektedir. Güzel İzmirimiz için hep özel ve anlamlı bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Ecdadımız Osmanlı'dan Cumhuriyete milletimizin kutlu yürüyüşüne an be an şahitlik eden, bunu kayda geçirerek tarihe not düşen Yeni Asır'ın asırları aşan tarihi ile "İzmir'in çınarı", Ege'nin temel taşı olarak Türkiye'nin ileriye doğru güçlü adımlarla ilerlemesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Türkiye'nin en köklü gazetesi sloganıyla hafızalara kazınan Yeni Asır, yeni Türkiye'nin anlaşılması ve anlatılması noktasında da elini taşın altına koymaktadır. Yaşanan güncel gelişmeleri, ülkemizin menfaatlerini gözeterek bir duruş sergilemekte halkımızı aydınlatmaya gayret etmektedir. Zor zamanda milletimizin ve devletimizin yanında yer almaktadır. İzmir'in ve Türkiye'nin gelişmesi yönünde birçok projeye öncülük etmeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni Asır'ın Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşüne katkılarından dolayı 126. yıldönümünü kutluyor, uzun yıllar devam edecek bir yayın hayatı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KENDİNİ GÜNCELLEYEN FİRMALAR BÜYÜYECEK

Pandeminin getirdiği ekonomik gerilemenin aslında kayıp gibi gözükürken, fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Saygılı, "Kendini güncelleyen ve geliştiren dünya düzeninde, Türkiye'nin pozisyon almasında ciddi avantajı sağladığını düşünüyorum. Birçok firma bu süreçte yazılımlarını yeniledi. B2B, B2C gibi çalışmalarla sahada daha etkin çalışmalar yapıldı. Tabiri caizse birçok firma kendini yeniledi. Tüm dünyada köklü değişimlerin yaşanacağı yeni bir döneme girildi. Bu süreçte salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden biri Türkiye olacaktır. Ekonomi otoritelerince ifade edilen 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, aynı anda hem insan hayatını, hem de ekonomiyi böylesine tehdit eden küresel çaplı bir kriz yaşamadık. Kovid-19 pandemisi, daha önce yaşanan birçok hadiseden farklı olarak, küresel düzende önemli dönüşümlere ve hatta kırılmalara sebebiyet verebilir, belki de kendini güncellemiş yeni bir sisteme kapı aralayabilir" ifadelerini kullandı.