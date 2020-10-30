Waffle’cı Akın’dan kazandıran yatırım

İzmirli Waffle'cı Akın, bu lezzetin ana vatanı Belçika'dan yine büyük ödülü aldı. Üç yıl önce merkezi Brüksel'de olan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nce (iTQi) "Üstün Lezzet Ödülü" alan Waffle'cı Akın, bu kez yine Michelin yıldızlı şeflerin değerlendirmesiyle Üstün Lezzet Ödülü'nün sahibi oldu. Waffle'cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren "İlk ödülümüz, yüksek kalitede ürün elde etmek için gösterdiğimiz çabamızın karşılığı. İkinci ödülümüz ise lezzetimizin değişmediğinin kanıtı" dedi.Türkiye ve Fas'ta toplam 25 şubeye ulaşan Waffle'cı Akın, lezzetini bir kez daha tescilledi. 2017 yılında Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nce "Üstün Lezzet Ödülü" alan Waffle'cı Akın, bu yıl pandemiye karşın başarısını katladı.



DEĞİŞMEYEN LEZZET

Waffle'cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, Dünya standartlarında bir ürün sunmanın gururunu yaşadıklarını belirerek "Çabalarımızın karşılığını ikinci kez Üstün Lezzet Ödülü sertifikası ile aldık. İlk ödülümüz aslında ulaştığımız lezzetin tescillenmesiydi. İkincisi ise bu lezzeti hiç değiştirmediğimizin kanıtı. Bugün dünyadaki en önemli konu yaptığınız işin sürdürülebilir olmasıdır. Lezzet dünyasında da en önemli konu bu. Bizim lezzetimiz hem iyi hem aynı. Bugün hangi şubemize giderseniz gidin, üstün lezzeti bulursunuz" dedi. Lezzeti tescillenen Waffle'cı Akın'ın kapılarını aynı zamanda girişimcilere de açtıklarına dikkat çeken Geren, "Az sermayeyle iş kurmak isteyenlere, nasıl bir iş kurabileceğini düşünenlere kazandıran bir yatırım fırsatı sunuyoruz.



EN TATLI YATIRIM

Tatlı ve basit bir iş, üstelik düşük yatırım maliyetiyle iyi bir gelir de elde ediliyor" diye konuştu. Özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik kendi destekleme modelleri olduğunu söyleyen Geren, "Girişimci ruha sahip olan herkese sesleniyorum, gelin bu uluslararası lezzete ortak olun. Genç girişimciler ve kadın girişimcilere özellikle biz de destek veriyoruz" dedi.

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