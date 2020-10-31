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Haberler İzmir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İzmir’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ’e gidiyor

Son dakika haberine göre, , incelemelerde bulunmak bugün ’e gidiyor. Oktay, 2012-2016 yılları arasında Afet ve Yönetimi Başkanlığı () görevini de yürütmüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İzmir’e gidiyor

31.10.2020, 16:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak bugün İzmir'e gidiyor.

6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir'de bir yandan enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan depremin açtığı yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay da, çalışmaları yerinde incelemek, denetlemek ve yapılması gerekenleri tespit etmek üzere bugün İzmir'e gidiyor. Oktay, 2012-2016 yılları arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini de yürütmüştü.
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