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Haberler İzmir İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi

'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi

'deki depremde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç yaralı var? Sağlık Bakanı Fahreddin Koca son durumu açıkladı. İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. 885 kişi ise yaralandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi

31.10.2020, 15:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,15:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 28'e yükseldiğini, 3'ü ağır 7 kişinin yoğun bakımda olmak üzere 243 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.

Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 acil yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.

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