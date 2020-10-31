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Haberler İzmir Bakanlıktan anlamlı paylaşım: Onlar kahramanlarımız

Bakanlıktan anlamlı paylaşım: Onlar kahramanlarımız

'nca, İzmir'deki depremde enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için mücadele eden ekipleri için "Onlar, enkaz altındaki her bir canımızı kurtarabilmek için uykuyu kendilerine haram kılan kahramanlarımız" mesajı paylaşıldı.

Bakanlıktan anlamlı paylaşım: Onlar kahramanlarımız

31.10.2020, 13:20

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor.

İçişleri Bakanlığı, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte büyük bir mücadele veren AFAD personelin fotoğraflarını paylaşarak, "Onlar, enkaz altındaki her bir canımızı kurtarabilmek için uykuyu kendilerine haram kılan kahramanlarımız. Size minnettarız" ifadesi kullanıldı.

DHA

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