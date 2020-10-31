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Haberler İzmir Tjk şirinyer hipodromu’nu halkın kullanımına açtı

Tjk şirinyer hipodromu’nu halkın kullanımına açtı

Tjk şirinyer hipodromu’nu halkın kullanımına açtı
Giriş Tarihi: 31.10.2020

TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nun İzmirlileri misafir etmeye hazır olduğunu duyurdu. TJK'den yapılan açıklamada, Seferihisar açıklarında meydana gelen ve birçok ilde hissedilen sarsıntı sonrası can kaybı olmaması temennisinde bulunuldu.

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Yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromu'muz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır" ifadesine yer verildi.

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