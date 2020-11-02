İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek tedavi edildiği hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı.
Başkan Erdoğan mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" dedi.
Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020
Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G
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Başkan Erdoğan'dan Elif mesajı: Geçmiş olsun canım yavrum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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