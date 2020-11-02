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Haberler İzmir Başkan Erdoğan'dan Elif mesajı: Geçmiş olsun canım yavrum

Başkan Erdoğan'dan Elif mesajı: Geçmiş olsun canım yavrum

Başkan Erdoğan mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Elif mesajı: Geçmiş olsun canım yavrum

02.11.2020, 17:58 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,18:06

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek tedavi edildiği hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" dedi.

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