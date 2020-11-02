Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.
DEPREME OKULDA YAKALANDILAR
Yıkım yaşanan Seferihisar ilçesinde bulunan bir özel okuldaki öğrenciler ise depreme sınıflarında yakalandı. Deprem anında uyuyan anasınıfı öğrencilerini, öğretmenleri kucaklarında dışarıya çıkardı. Diğer sınıflardaki ilkokul öğrencileri ise deprem anında sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Sıklıkla deprem tatbikatı yapıldığı öğrenilen okuldaki öğrencilerin sakin tavırları dikkat çekti.
Görüntülere; anaokulunda uyuyan öğrencilerin öğretmenlerinin kucağında dışarıya çıkarılması, sıra ve masaların sallanması, sınıftaki öğrencilerin sıraların altlarına girmesi ve depremin bitmesinin ardından sınıflarından çıktığı anlar yansıdı.
DHA
Depreme okulda yakalanan öğrenciler, sıralarının altına girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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