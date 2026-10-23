Emeklilik için bütçede kritik detay! BES’te yeni dönem başlıyor! Çalışanları ilgilendiren 3 yıllık plan ortaya çıktı

Program için öngörülen ödenek 2028'de 147 milyar 807 milyon lira, 2029'da ise 167 milyar 22 milyon lira olarak belirlendi.

BES VE OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ'NDE YENİ ADIMLAR

Planlamalar kapsamında yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması için finansal okuryazarlık çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Uzun vadeli tasarruf araçlarının geliştirilmesi ve BES'teki standart emeklilik yatırım fonlarının, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanması öngörülüyor.