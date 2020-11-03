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Haberler İzmir Başkan Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı!

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı!

Başkan , 'deki depremde enkazdan 91 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanede çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak "Geçmiş olsun güzle yavrum" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı!

AA

03.11.2020, 12:25 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,12:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

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