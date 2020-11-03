Bin kişilik konteyner kent için çalışmalar başladı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlarımızın daha sıcak alanlarda geçici olarak barınmalarını sağlamak amacıyla konteyner kent kurulum sürecini başlattıklarını açıkladı. Kurum, "Bayraklı'da Ziraat GYO'ya ait 46 bin 300 metrekarelik alanda, vatandaşlarımızın Manas Bulvarı'ndaki alana bin kişilik geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner kent kuruyoruz. Konteyner kent altyapısıyla, içindeki sosyal donatılarıyla 20 günde AFAD tarafından tamamlanacak. Enkaz alanlarımızın hemen yanında vatandaşlarımız bu konteyner kentten de faydalanabilecek" diye konuştu.